Terremoto: sismo de 3,5 de intensidad en Lima

El epicentro del sismo se ubicó en el mar, a 25 kilómetros al sur de Mala, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), según lo consignó la emisora RPP, que detalló que el temblor se registró a las 6:53 hora local (11:53 GMT)

El movimiento telúrico ocurrió a 25 kilómetros al sur de Mala, en la provincia de Cañete; a una profundidad de 49 kilómetros. Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Mala

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno (ANSA)