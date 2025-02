Terry Francona después de su sabático: 'mi mente volvió de inmediato al béisbol, y se siente bien'

Terry Francona se acostumbró a levantarse de la cama cuando quería durante su año alejado de los diamantes, y su mayor decisión en ese momento era si tomar una segunda taza de café antes de hacer el crucigrama diario.

Aunque fue un poco difícil ajustarse cuando tuvo que empezar a levantarse de nuevo en las primeras horas de la mañana para llegar al complejo de entrenamiento de primavera de los Rojos de Cincinnati, Francona rápidamente volvió a donde prefiere estar todos los días.

“Mi mente volvió de inmediato al béisbol, y se siente bien”, dijo Francona poco después de comenzar su primer campamento con los Rojos, que lo contrataron en octubre. “Disfruto, me encanta venir al estadio. No hay lugar en este mundo donde me sienta más cómodo. ... Este es mi hogar y, como, crecí en este lugar.”

El tres veces Mánager del Año y dos veces campeón de la Serie Mundial —a punto de cumplir 66 años en abril— se siente rejuvenecido y mejor después de lo que sabe que fue un descanso muy necesario del ajetreo del béisbol profesional. Hijo de un jugador de Grandes Ligas, fue seleccionado en la primera ronda del draft en 1980.

Cuando Francona se alejó al final de 2023, tras 11 temporadas dirigiendo a Cleveland, necesitaba cirugías para el hombro y una doble hernia. Se ausentó durante un tiempo prolongado en 2020 y 2021 debido a complicaciones de salud.

“Tuve un buen año, amigo. Necesitaba estar alejado del juego. Y cuando dices eso, cuando lo sabes tú mismo, probablemente es un poco tarde. Realmente lo necesitaba”, dijo. “Físicamente, estaba tan desgastado que empieza a volverse, ya sabes, mental, y te desgasta, te vuelves impaciente y cosas así. Esos no son buenos atributos para un mánager. Así que creo que estoy en una posición donde puedo hacer el trabajo como se supone que debe hacerse, como quiero hacerlo”.

Cincinnati, que entra en su 30ma temporada desde que ganó por última vez una serie de playoffs, recurrió al mánager con 1.950 victorias en 23 temporadas con Filadelfia (1997-2000), Boston (2004-11) y Cleveland (2013-23).

Bruce Bochy, quien salió de un retiro de tres años y llevó inmediatamente a Texas a su único título de Serie Mundial en 2023, es el único mánager activo con más victorias: suma 2.171.

Boston puso fin a una sequía de campeonatos de 86 años al ganar la Serie Mundial de 2004 en la primera temporada de Francona, y añadió otro título tres años después. Cleveland venía de una temporada con 94 derrotas cuando Francona asumió y terminó su debut allí en los playoffs en 2013, la primera de seis apariciones en postemporada que incluyeron el título de la Liga Americana en 2016 antes de la derrota ante los Cachorros de Chicago en un séptimo juego de la Serie Mundial.

El mánager de Tampa Bay Kevin Cash jugó tres temporadas en Boston bajo las órdenes de Francona, y su primer experiencia como entrenador fue como coach de bullpen de Francona en esas dos primeras temporadas en Cleveland. Cash está contento y ciertamente no sorprendido de que su mentor esté de vuelta en el dugout.

“Es muy similar a cómo me sentí o creo que muchos de nosotros nos sentimos con el regreso de Bochy. El béisbol es mejor con ambos en él”, dijo Cash. “Estoy contento de que decidió volver, estoy contento de que esté sano. ... No vi que volviera tan rápido. Pensé que seguro regresaría porque no sé qué demonios más haría”.

El mánager de los Mellizos de Minnesota Rocco Baldelli, un jardinero que jugó para él en los Medias Rojas en 2009, describió a Francona como alguien con una personalidad mágica y que es una chispa para quien sea que esté dirigiendo.

“Tiene algo que la mayoría de las personas no tienen, tal vez nadie más lo tenga. Es algo único en él que pone a las personas en un gran estado mental cuando llegan al estadio y al clubhouse todos los días”, dijo Baldelli. “Forma relaciones realmente agradables con todas las personas a su alrededor. Te hace sentir especial. Te hace sentir que puedes hacer cosas. Te hace sentir que eres un mejor jugador de lo que tal vez realmente seas a veces”.

El mánager conocido como Tito, que era el nombre de su padre, fue jardinero de los Rojos en 1987 cuando Pete Rose era su mánager. Francona acordó un contrato de tres años hasta la temporada 2027 con una opción para el equipo en 2028 para regresar a la organización y reemplazar al cesado mánager David Bell. Cincinnati sólo ha llegado a los playoffs una vez desde 2013, durante la temporada acortada por la pandemia de 2020.

Ahora, de vuelta en la rutina diaria del béisbol, justo al lado de la casa de entrenamiento de primavera de los Guardianes y cerca del estadio que comparten en Arizona, se le preguntó a Francona si tenía alguna duda. Respondió transmitiendo su mensaje a Nick Krall, el presidente de operaciones de béisbol de los Rojos, y al gerente general Brad Meador cuando estaban hablando sobre el trabajo el otoño pasado.

“Dije que si venía, iba a darlo todo. Esa es la única forma en que sé hacerlo”, dijo. “Cuando termine la temporada, apagaré mi motor y colapsaré. Pero hasta entonces, vamos.”

