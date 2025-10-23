Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Terry Rozier, de Miami Heat, arrestado en investigación federal de apuestas, según fuentes
- 1 minuto de lectura'
Terry Rozier, del Heat de Miami, ha sido arrestado en relación con una investigación federal sobre apuestas ilegales, según informaron el jueves a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto.
El cargo o los cargos exactos que enfrenta no se conocieron de inmediato. Las dos personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque no podían discutir públicamente los detalles de la investigación.
Rozier se uniformó para el partido del Heat contra el Magic en Orlando la noche del miércoles, aunque no participó en el juego. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no comentó de inmediato sobre el arresto.
Se dejó el jueves un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty.
Trusty previamente le dijo a ESPN que a Rozier se le informó que una investigación inicial determinó que no había hecho nada malo después de reunirse con investigadores de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva.
Se esperaba que el director del FBI, Kash Patel, y otras autoridades iban a proporcionar más información en una conferencia de prensa el jueves.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
Otras noticias de NBA
"Tengo que alimentar a mi familia". El bahameño que sacudió la historia de la NBA en la noche de su debut
"Una pastilla mágica". Michael Jordan contó cuánto extraña competir y el pedido que más nervioso lo puso en años
"Show Time" en la NBA. Un debut para la historia de Luka Doncic y un partidazo en la casa del campeón de la NBA
- 1
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 2
Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
- 3
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
- 4
“Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental