Terry Rozier, de Miami Heat, arrestado en investigación federal de apuestas, según fuentes

Terry Rozier, de Miami Heat, arrestado en investigación federal de apuestas, según fuentes
Terry Rozier, de Miami Heat, arrestado en investigación federal de apuestas, según fuentesMarta Lavandier - AP

Terry Rozier, del Heat de Miami, ha sido arrestado en relación con una investigación federal sobre apuestas ilegales, según informaron el jueves a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto.

El cargo o los cargos exactos que enfrenta no se conocieron de inmediato. Las dos personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque no podían discutir públicamente los detalles de la investigación.

Rozier se uniformó para el partido del Heat contra el Magic en Orlando la noche del miércoles, aunque no participó en el juego. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no comentó de inmediato sobre el arresto.

Se dejó el jueves un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty.

Trusty previamente le dijo a ESPN que a Rozier se le informó que una investigación inicial determinó que no había hecho nada malo después de reunirse con investigadores de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva.

Se esperaba que el director del FBI, Kash Patel, y otras autoridades iban a proporcionar más información en una conferencia de prensa el jueves.

