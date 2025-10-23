Terry Rozier y Chauncey Billups, detenidos en una investigación sobre apuestas deportivas: AP

NUEVA YORK, 23 oct - Terry Rozier, escolta de los Miami Heat de la NBA, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, fueron detenidos en relación con una investigación federal sobre apuestas deportivas, informaron el jueves varios medios de comunicación.

Los cargos a los que se enfrentaban no se conocieron de inmediato, según Associated Press, que se enteró de las detenciones a través de dos fuentes anónimas que no podían hablar de la investigación públicamente.

Representantes de los Miami Heat y de la NBA no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En enero, The Wall Street Journal informó de que los fiscales federales estaban investigando si Rozier había alterado su rendimiento como parte de una trama ilegal de apuestas deportivas. (Reporte de Julia Harte y Amy Tennery en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)