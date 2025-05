Tesis doctoral del papa se basó en idea de San Agustín sobre la autoridad religiosa como servicio

El reverendo Robert Prevost, actual papa León XIV, escribió su tesis doctoral sobre la manera en que los superiores locales agustinos ejercen la autoridad, afirmó el viernes el rector de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Es un tema que quizás sea de nueva relevancia ahora que Prevost es el líder de la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

La forma en que los superiores religiosos ejercen la autoridad ha sido durante mucho tiempo un tema de estudio para los académicos. En los últimos años, ha sido objeto de un renovado escrutinio a la luz de casos en los que se ha hecho un mal uso de ella: cuando un superior se aprovecha de su autoridad, y de la obediencia que le deben sus subordinados, con fines sexuales o de otro tipo.

Es un tema que Prevost habría abordado cuando fue superior de la orden religiosa agustina de 2001 a 2012, obispo de Chiclayo, Perú, de 2014 a 2023, y como prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano, desde 2023 hasta su elección la semana pasada como papa. La oficina del Vaticano no solo evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo, sino que también revisa casos de obispos acusados de abusar de su autoridad.

El reverendo Thomas Joseph White, rector de la universidad, dirigida por los dominicos, donde Prevost estudió de 1981 a 1985, dijo que la tesis de derecho canónico del actual pontífice demostraba una comprensión “muy madura y matizada” de la vida y la autoridad religiosas, especialmente para alguien de su edad. Prevost habría estudiado en la universidad, conocida como el Angelicum, aproximadamente desde los 26 hasta los 30 años.

White comentó que Prevost estaba interesado específicamente en el tema de la autoridad religiosa a la luz de las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II y del nuevo código legal que la Iglesia Católica adoptó en 1983, mientras el actual papa estaba en la universidad. En un correo electrónico, dijo que Prevost subrayó que todo ejercicio de autoridad debe ser un acto desinteresado de servicio para el bien común.

White destacó una línea de la tesis que se basa en el concepto de autoridad y servicio de San Agustín: “En el concepto de autoridad de Agustín no hay lugar para alguien que busca su propio interés y poder sobre los demás”, escribió Prevost.

“El ejercicio de la autoridad en cualquier comunidad cristiana requiere dejar de lado todo interés personal y una dedicación total al bien de la comunidad”, escribió. “Esta es la actitud que debe adoptarse como punto de partida para una comprensión auténtica del papel del superior local”.

