Tesla adjudica a Musk casi US$29.000 millones en acciones

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Tesla ha aprobado la adjudicación de un paquete de 96 millones de acciones restringidas de la compañía al consejero delegado de la multinacional, Elon Musk, cuyo valor al precio actual del mercado se aproxima a US$29.000 millones (25.025 millones de euros), en virtud del plan de incentivos en acciones de la empresa, que considera "retener a Elon es más importante que nunca". La autorización provisional, recomendada por un comité especial y aprobada ayer por el consejo de administración de Tesla, contempla la entrega a Musk de 96 millones de acciones al cumplirse el segundo aniversario de la decisión, "sujeto a la permanencia del Sr. Musk como consejero delegado o director ejecutivo responsable del desarrollo de productos u operaciones hasta dicho segundo aniversario". Asimismo, se incluye un periodo de tenencia obligatorio de al menos cinco años, por el que Elon Musk "no venderá, transferirá ni enajenará" las acciones hasta después del quinto aniversario de la fecha de otorgamiento. Elon Musk deberá pagar a la compañía 23,34 dólares por acción restringida que se adquiera en el marco del plan, lo que equivale al precio de ejercicio por acción en el paquete de compensación establecido en 2018. Por otro lado, la autorización "perderá inmediatamente" su vigencia y se devolverá a la compañía si, antes de la fecha prevista para su otorgamiento, se dicta una sentencia, orden o decisión firme e inapelable de los tribunales de Delaware con respecto al caso aún en litigio sobre el acceso de Elon Musk a la compensación en acciones otorgada al empresario en enero de 2018, que superaba los US$50.000 millones (43.148 millones de euros). "Hoy anunciamos un primer paso importante para compensar a Elon Musk por su extraordinaria labor en Tesla" señalan en una carta a los accionistas de Tesla, Robyn Denholm y Kathleen Wilson-Thompson, miembros del comité especial del directorio de la compañía, recordando que el CEO de la empresa no ha recibido una compensación significativa durante ocho años. Retener a Elon Musk es más importante que nunca. "Para reconocer los logros de Elon y el extraordinario valor que aportó a Tesla y a nuestros accionistas, creemos que debemos actuar para cumplir con el acuerdo alcanzado en 2018", afirman para explicar lo que califican como "un pago de buena fe a Elon". "Para tener éxito, se necesita un líder que combine visión estratégica, adaptabilidad y una ejecución incansable para superar a la competencia e inspirar al equipo", exponen los directivos, para quienes Elon Musk ha demostrado "inigualables habilidades de liderazgo". "Es imperativo retener y motivar a nuestro extraordinario talento, empezando por Elon", afirman, ya que la competencia por el talento en IA se está intensificando, y en los últimos meses se han producido adquisiciones multimillonarias de empresas y paquetes de compensación en efectivo de nueve cifras para ingenieros de IA no fundadores. "Confiamos en que este premio incentivará a Elon a permanecer en Tesla y a centrar sus inigualables habilidades de liderazgo en la creación de valor para los accionistas de Tesla y en la atracción y retención de talento", concluye la carta, advirtiendo de que la pérdida de Elon no solo significaría la pérdida de su talento, sino también la de un líder que atrae y retiene talento en Tesla.