Tesla aumenta las ventas de automóviles en Reino Unido pese a la caída en el conjunto del mercado

4 sep (Reuters) -

Las ventas de automóviles nuevos de Tesla en Reino Unido aumentaron en agosto con respecto al año pasado, según datos publicados el jueves, impulsadas principalmente por el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (VE), a pesar del descenso general de las ventas de automóviles en el Reino Unido.

Las matriculaciones de automóviles nuevos de Tesla en el Reino Unido crecieron un 7,63% mensual, junto con un aumento del 15% en las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV), según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

Otros datos del grupo de análisis New AutoMotive muestran un aumento del 20% de los BEV en agosto.

El creciente apetito de los británicos por los vehículos eléctricos contrasta con el descenso del 2% en el número total de matriculaciones de vehículos nuevos en agosto, que se situó en 82.908 unidades, en lo que la SMMT considera el "mes más tranquilo" para las ventas de automóviles.

La SMMT y New AutoMotive utilizan diferentes fuentes de datos y métodos de cálculo, lo que explica las diferencias en las cifras.

Los incentivos gubernamentales y los objetivos de emisiones cero, junto con la intensificación de la competencia de modelos chinos más baratos, han impulsado grandes descuentos en los VE, acelerando su adopción en el Reino Unido. "Agosto ha sido el mejor mes del año en cuanto a cuota de mercado de vehículos eléctricos y, aunque suele ser volátil debido a los bajos volúmenes totales, la tendencia general es positiva", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la SMMT, Mike Hawes. A pesar del crecimiento de agosto, las ventas de Tesla han bajado un 5,45% en lo que va de 2025, frente al aumento de casi seis veces de su competidor chino BYD, según datos de la SMMT.

La falta de nuevos modelos, junto con las reacciones adversas debido a las posturas políticas de Elon Musk, consejero delegado de Tesla, han agravado sus problemas en el mercado europeo. (Reportaje de Prerna Bedi y Raechel Thankam Job en Bengaluru; Edición de Shilpi Majumdar y Vijay Kishore; editado en español por Tomás Cobos)