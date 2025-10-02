Tesla bate estimación de entregas por demanda antes de que expiren créditos tributarios en EE.UU.

Por Akash Sriram

2 oct (Reuters) - Las entregas del tercer trimestre de Tesla superaron las estimaciones de Wall Street el jueves, impulsadas por la demanda de compradores estadounidenses que se apresuraron a conseguir unos populares créditos tributarios para vehículos eléctricos antes de que expiraran a finales de septiembre.

La automotriz liderada por Elon Musk había hablado con frecuencia de la expiración, utilizándola junto con descuentos y ofertas de financiación para estimular las ventas y arrendamientos de sus vehículos eléctricos.

Sin embargo, la preocupación por el enfriamiento de las ventas en los próximos trimestres debido al retiro del crédito fiscal federal de US$ 7500 pesaba sobre las acciones de la compañía, que caían casi un 1% en las operaciones de la mañana.

"Aunque el tercer trimestre fue fuerte, esperamos que las ventas del cuarto trimestre experimenten un descenso, en consonancia con el primer semestre del año, debido en gran medida a la expiración del crédito fiscal en Estados Unidos", dijo Seth Goldstein, analista senior de renta variable de Morningstar.

Europa siguió siendo un punto débil, ya que sus rivales promocionaron agresivamente los híbridos enchufables, mientras que las marcas chinas de VE empezaron a ganar terreno en el hipercompetitivo mercado.

Las ventas de la compañía en Europa, incluido el Reino Unido, cayeron en agosto un 22,5% respecto al año anterior, lo que redujo su cuota de mercado al 1,5%, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de la región.

En total, Tesla entregó 497.099 vehículos en el tercer trimestre, un 7,4% más que los 462.890 del año anterior.

También entregó 481.166 unidades de su sedán compacto Model 3 y de su crossover Model Y en el trimestre de septiembre, muy por encima de las expectativas de Wall Street. El fabricante de automóviles presentará sus resultados trimestrales el 22 de octubre.

Según Visible Alpha, se prevé que las entregas de todo el año 2025 ronden los 1,61 millones, aproximadamente un 10% menos que en 2024. Tesla necesitará entregar 389.498 vehículos en el trimestre de diciembre para cumplir esa proyección.

Tesla ha aplazado el lanzamiento del Modelo Y de bajo costo en Estados Unidos, retrasando el calendario varios meses, con un plan eventual para fabricar la variante en China y Europa.

Los analistas señalan que la capacidad de Tesla para amortiguar una desaceleración posterior al crédito dependerá en gran medida de su impulso a los modelos de menor precio.

(Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)