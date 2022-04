Tesla CEO Elon Musk offers to buy Twitter in cash deal

Elon Musk se ofreció a comprar Twitter apenas unos días después anunciar que no formaría parte del consejo de administración de la red social.

Twitter Inc. explicó en una presentación al regulador el el jueves que el director general de Tesla, que actualmente es el mayor accionista de la plataforma con poco más del 9% de sus títulos, envió una carta a la empresa el miércoles con una propuesta para adquirir el resto. Musk ofreció 54,20 dólares por acción de Twitter.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional”, afirmó Musk en la presentación. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

Las acciones de la red social se dispararon casi un 12% antes de la apertura del mercado.