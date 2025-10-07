Tesla lanza nuevos modelos más económicos para revivir ventas en declive

NUEVA YORK (AP) — Tesla lanzó el martes nuevas versiones más económicas de dos de sus modelos de automóviles eléctricos con la esperanza de que estas ofertas ayuden a revivir sus decepcionantes ventas.

El nuevo Model Y, que cuesta poco menos de US$40.000 con un interior simplificado, surge tras una caída en las ventas de Tesla, que abarca la mayor parte del año pasado debido a boicots anti-Elon Musk dirigidos a la empresa. La compañía también ofrece una versión más económica de su Model 3 por menos de US$35.000.

Tesla enfrenta una intensa presión para aumentar las ventas, pero también tiene grandes desafíos. Además de la reacción contra Musk, la empresa lidia con un probable impacto en la demanda tras la expiración, a finales de septiembre, de un crédito fiscal federal de hasta US$7500 para compras de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla cayeron más del 2,5%, alcanzando los US$441,08 en las operaciones vespertinas del martes. Cerraron el lunes con un aumento de más del 5% después de que la compañía intrigara a los fanáticos con publicaciones crípticas en las redes sociales sobre un inminente anuncio de producto.

La cotización de las acciones ha estado cerca de alcanzar máximos históricos a pesar de que las ventas y las ganancias han caído en los últimos trimestres.

En comparación con los modelos anteriores, el nuevo Model Y viene con un alcance más corto de 594 kilómetros (321 millas), menos altavoces de audio y un interior de tela, no de microgamuza. El modelo también carece de un techo de vidrio panorámico y una pantalla táctil en los asientos traseros.

El nuevo Model 3 también redujo su alcance, la iluminación ambiental y otras características.

El nuevo Model Y enfrenta una fuerte competencia en el rango de los US$40.000 para vehículos eléctricos por parte de modelos como el Mustang Mach-E de Ford, el Equinox EQ de Chevrolet y el Ioniq cinco de Hyundai.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.