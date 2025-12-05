Tesla lanza una variante de bajo coste del Model 3 en Europa

ESTOCOLMO, 5 dic (Reuters) - Tesla lanzó el viernes en Europa la nueva versión de menor precio de su coche Model 3, unos meses después de haberlo hecho en Estados Unidos, según mostró la empresa en su página web.

El nuevo Model 3 Standard tiene como objetivo revitalizar la demanda, ha dicho el fabricante de vehículos eléctricos.

La medida sigue al lanzamiento en octubre de un Model Y "crossover" de menor precio, en Europa, y se produce cuando Tesla trata de defender su cuota de mercado frente a competidores europeos y chinos que ofrecen vehículos eléctricos cada vez más baratos en Europa.

El nuevo Model 3 Standard cuesta 37.970 euros (US$44.299,60 dólares) en Alemania, 330.056 coronas noruegas (US$32.698 dólares) en Noruega y 449.990 coronas suecas (US$47.820 dólares) en Suecia, según la página web de Tesla.

Tesla introdujo la variante Standard del Model 3 en Estados Unidos en octubre, pero hasta ahora no estaba disponible en los mercados europeos.

El coche se vende actualmente por US$36.990 en Estados Unidos.

(1 dólar = 0,8571 euros)

(1 dólar = 10.0942 coronas noruegas)

(1 dólar = 9.4100 coronas suecas) (Información de Marie Mannes, edición de Terje Solsvik; edición en español de María Bayarri Cárdenas)