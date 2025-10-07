Tesla lanzará una versión más asequible del Modelo Y para recuperar ventas

Por Abhirup Roy

7 oct (Reuters) - Se espera que Tesla presente el martes una versión más asequible de su superventas, el SUV Modelo Y, en un momento en que el fabricante de vehículos eléctricos trata de invertir la caída de las ventas y la disminución de su cuota de mercado en un entorno de creciente competencia mundial.

El máximo ejecutivo de la empresa, Elon Musk, lleva años prometiendo vehículos para el mercado de masas, aunque el año pasado canceló sus planes de fabricar un nuevo vehículo eléctrico de US$25.000, según informó Reuters. El coche que se espera esta semana es un vehículo "asequible" basado en las plataformas actuales de fabricación y diseño. Tesla publicó dos vídeos en la red social X durante el fin de semana, despertando la expectación entre sus seguidores. Uno de los vídeos muestra unos faros asomando en la oscuridad y otro muestra lo que parece una rueda girando durante unos segundos, seguido de "10/7", el formato estadounidense para la fecha 7 de octubre.

Ni Tesla ni los "influencers" han indicado que se esté preparando un evento en persona, a diferencia de anteriores lanzamientos importantes de Tesla. Aun así, analistas, inversores y aficionados esperan que la empresa haga algún tipo de anuncio.

Los principales interrogantes son el precio del coche, la autonomía y los esfuerzos por reducir los costes. A finales del año pasado, Musk dijo que el vehículo tendría un precio inferior al "umbral clave" de US$30.000, incluidos los créditos fiscales estadounidenses para vehículos eléctricos.

En Estados Unidos, los precios aumentaron efectivamente en US$7500 a finales del mes pasado, cuando finalizó el crédito. Eso ayudó a que las ventas trimestrales alcanzaran un récord, pero las expectativas son que se ralenticen durante el resto del año, a menos que el coche asequible acuda al rescate.

"El deseo de comprar el coche es muy alto. (Lo que ocurre es que) la gente no tiene suficiente dinero en la cuenta bancaria para comprarlo", dijo Musk en julio durante la presentación de los resultados del segundo trimestre de Tesla. "Así que cuanto más asequible podamos hacer el coche, mejor".

Musk prometió inicialmente que la producción del vehículo comenzaría a finales de junio.

Pero Tesla sólo hizo lo que llamó "primeras unidades" del coche, dijo en julio, añadiendo que estaría disponible para los clientes en algún momento en los últimos tres meses del año.

Tesla se ha topado con una desaceleración de las ventas de su envejecido catálogo mientras la competencia ha crecido rápidamente, especialmente en China y Europa, donde las opiniones políticas de extrema derecha de Musk también han socavado la lealtad a la marca.

A principios de este año, Tesla lanzó una versión renovada del Modelo Y con mejoras que incluían nuevas barras de luz y una pantalla táctil trasera.

Musk ha estado pivotando la compañía hacia la inteligencia artificial, centrándose en robotaxis y robots humanoides. Tesla ha dicho que lanzará vehículos más asequibles en su línea, pero no ha proporcionado detalles. Fuentes han dicho a Reuters que el fabricante de vehículos eléctricos también planea lanzar una versión reducida de su sedán mediano Modelo 3.

Los coches asequibles también serán clave para que Tesla entregue 20 millones de vehículos en la próxima década, uno de los varios hitos operativos y de valoración fijados por el consejo de administración de la empresa como parte de su propuesta de paquete salarial de US$ 1 billón para Musk.