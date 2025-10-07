Tesla presenta un Model Y más barato en búsqueda de reavivar las ventas

Por Abhirup Roy

7 oct (Reuters) - Tesla presentó el martes versiones más asequibles de su superventas, el SUV Model Y, y de su sedán Model 3, a US$39.990 y US$36.990, respectivamente, en un momento en que el fabricante de vehículos eléctricos trata de revertir la caída de las ventas y la disminución de su cuota de mercado en medio de una creciente competencia.

Las acciones de Tesla bajaban un 2,8% en las operaciones de la tarde.

Ambas versiones, denominadas Standard, ofrecen 321 millas (516 kilómetros) de autonomía y una aceleración menos potente que los actuales acabados superiores denominados Premium.

Las versiones Standard no incluyen Autosteer, el sistema de asistencia al conductor de Tesla, ni pantallas táctiles para los pasajeros traseros. Tesla también ha eliminado la barra de luces LED en el Model Y más barato. Ambos vienen con asientos textiles, con cuero vegano disponible para el Model 3, y espejos laterales de ajuste manual.

El máximo ejecutivo, Elon Musk, lleva años prometiendo vehículos para el mercado de masas, aunque el año pasado canceló sus planes de fabricar un nuevo vehículo eléctrico de US$25.000, según adelantó Reuters.

A finales del año pasado, Musk dijo que el vehículo tendría un precio inferior al "umbral clave" de US$30.000, incluidos los créditos fiscales estadounidenses para VE.

En Estados Unidos, los precios aumentaron efectivamente en US$7500 a finales del mes pasado, cuando terminó el crédito. Eso ayudó a que las ventas trimestrales alcanzaran un récord, pero las expectativas son que se ralenticen durante el resto del año, a menos que el automóvil asequible acuda al rescate.

"El deseo de comprar el automóvil es muy alto. (Lo que) ocurre es que la gente no tiene suficiente dinero en la cuenta bancaria para comprarlo", dijo Musk en julio durante la presentación de los resultados del segundo trimestre de Tesla. "Así que cuanto más asequible podamos hacer el automóvil, mejor".

Tesla había publicado dos clips en X durante el fin de semana, encendiendo la expectación entre los seguidores. Uno de los videos muestra unos faros asomando en positivo y otro muestra lo que parece una rueda girando durante unos segundos, seguido de "10/7", el formato estadounidense para la fecha 7 de octubre.

CRUCIAL PARA PLAN DE PAGO DE 1 BILLÓN DE DÓLARES

Musk prometió inicialmente que la producción del vehículo comenzaría a finales de junio.

Pero Tesla solo hizo lo que llamó "primeras construcciones" del automóvil, dijo en julio, y añadió que estaría disponible para los clientes en algún momento en los últimos tres meses del año.

Tesla ya ha estado lidiando con la desaceleración de las ventas de su gama de modelos que envejece a medida que la competencia ha crecido rápidamente, especialmente en China y Europa, donde las opiniones políticas de extrema derecha de Musk también han socavado la lealtad a la marca.

Este año, Tesla lanzó una versión renovada del Model Y con mejoras que incluían nuevas barras de luz y una pantalla táctil trasera.

Musk ha estado pivotando la compañía hacia la inteligencia artificial, centrándose en robotaxis y robots humanoides. Tesla ha dicho que lanzará vehículos más asequibles en su gama, pero no ha proporcionado detalles.

Fuentes han dicho a Reuters que el fabricante de vehículos eléctricos también planea lanzar una versión reducida de su sedán mediano Modelo 3.

Los automóviles asequibles también serán clave para que Tesla entregue 20 millones de vehículos en la próxima década, uno de los varios hitos operativos y de valoración fijados por el directorio de la empresa como parte de su propuesta de paquete salarial de US$1 billón para Musk. (Reporte de Abhirup Roy en San Francisco y Akash Sriram en Bengaluru; Editado en español por Tomás Cobos y Manuel Farías)