Tesla presenta una variante más económica del Cybertruck y reduce el precio del Cyberbeast

Por Akanksha Khushi

20 feb (Reuters) - Tesla presentó el jueves por la noche en Estados Unidos una variante más económica del Cybertruck y redujo el precio de su modelo más caro, el Cyberbeast, en un momento en que el fabricante de vehículos eléctricos tiene dificultades para encontrar compradores para sus camionetas "pickup".

Tesla ha fijado el precio del nuevo modelo con doble motor y tracción total en US$59.990, lo que lo convierte en el Cybertruck "más asequible" de la empresa hasta la fecha, y ha rebajado el precio del Cyberbeast de US$114.990 a US$99.990. Con la rebaja de precios, Tesla parece estar discontinuando su "paquete de lujo" para el modelo, que incluía la función de conducción autónoma supervisada y acceso gratuito a su red Supercharger.

Tesla había añadido el paquete a su gama el pasado mes de agosto, cuando subió el precio de la camioneta "pickup".

El Cybertruck fue promocionado por el consejero delegado, Elon Musk, como un competidor futurista de las camionetas "pickup" del mercado masivo de marcas tradicionales como Ford, pero el vehículo sufrió múltiples retiradas del mercado y problemas de control de calidad que alejaron a los posibles clientes.

El director del programa Cybertruck de Tesla, Siddhant Awasthi, anunció su salida de la empresa en noviembre del año pasado debido a las bajas ventas.

CAÍDA DE LA DEMANDA

El negocio principal de Tesla, los vehículos eléctricos, que sigue representando la mayor parte de los ingresos actuales de la empresa, se ha visto sometido a una gran presión a medida que sus competidores lanzan modelos más nuevos y baratos. La reducción de los incentivos para los vehículos eléctricos y la retórica política de extrema derecha de Musk también han alejado a algunos clientes.

Las rebajas de precios se han convertido en una parte fundamental de la estrategia de Tesla para 2026, con la reducción de los precios de entrada para atraer a compradores que tienen más en cuenta el coste.

El mercado general de vehículos eléctricos también se ha ralentizado desde septiembre, cuando el Gobierno de Trump puso fin a los créditos fiscales federales de US$7.500. (Información de Akanksha Khushi y Zaheer Kachwala en Bangalore; edición de Janane Venkatraman, Subhranshu Sahu y Devika Syamnath; edición en español de María Bayarri Cárdenas)