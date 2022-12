Tesla y acciones de crecimiento de megacapitalización presionan al nasdaq; dow jones sube

Por Amruta Khandekar y Ankika Biswas

27 dic (Reuters) - El Nasdaq estaba bajo presión el martes luego de las caídas de algunas acciones de crecimiento de megacapitalización y Tesla, pero las expectativas de una recuperación económica en China, después de que el país alivió aún más sus restricciones por el COVID-19, ayudaba a limitar las pérdidas.

* Tesla Inc se hundía un 8,1% para tocar un mínimo de más de dos años, después de que Reuters informó de que el fabricante de vehículos eléctricos planea ejecutar un programa de producción reducido en su planta de Shanghái hasta enero. La acción ha perdido más de dos tercios de su valor este año.

* Los papeles de crecimiento de megacapitalización Apple Inc , Alphabet Inc y Amazon.com Inc caían entre un 1% y un 1,5% por un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

* Las caídas hicieron del consumo discrecional y Tecnología los de peor desempeño entre los principales índices sectoriales del S&P 500. Sin embargo, sectores muy ligados a la economía, como el industrial , materiales y energía, avanzaban y ayudaban al Dow Jones a mostrar ganancias.

* Las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas chinas como JD.Com Inc, Alibaba Group Holding Ltd y Pinduoduo Inc subían entre un 2% y un 3,8%, después de que China dijo que a partir del 8 de enero dejará de exigir a los viajeros que ingresen una cuarentena.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 133,48 puntos, o un 0,40%, a 33.337,41 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 4,22 puntos, o un 0,11%, a 3.840,60 unidades. El Nasdaq Composite cedía 83,89 puntos, o un 0,80%, a 10.413,97 unidades.

* El S&P 500 y el Nasdaq han perdido alrededor de un 5,7% y un 9%, respectivamente, en lo que va de diciembre y van camino de su mayor baja anual desde 2008, ya que el endurecimiento de la política monetaria generó temor a que la economía se encamine a una recesión. (Reporte de Amruta Khandekar y Ankika Biswas en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters