Tesla y Musk tendrán que enfrentar demanda por uso de imágenes de "Blade Runner 2049": juez

Por Blake Brittain

4 feb (Reuters) - Tesla y su presidente ejecutivo, Elon Musk, no lograron convencer a un ⁠juez de California de que ⁠desestimara una demanda por infracción de derechos de autor por el supuesto uso indebido de imágenes de la película "Blade Runner 2049" ⁠para ‌promocionar ​el cibertaxi autónomo de Tesla, según un documento judicial.

El juez federal George Wu ​dijo en una resolución provisional publicada el martes que el estudio ‌cinematográfico Alcon Entertainment tiene una "teoría aparentemente válida y plausible" ‌de infracción de derechos de ​autor contra Tesla y Musk, en una fase temprana del caso.

Si el juez la adopta formalmente, esta resolución supondría la segunda vez que Wu rechaza desestimar las reclamaciones de derechos de autor de Alcon. El tribunal desestimó el año pasado los reclamos relacionados con la marca comercial de Alcon contra Tesla, Musk y Warner Bros Discovery.

Los ⁠portavoces de Tesla, Warner y Alcon no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Warner distribuyó "Blade ​Runner 2049", la secuela de 2017 producida por Alcon de la clásica película de ciencia ficción de 1982 "Blade Runner". Alcon dijo que rechazó una solicitud de Warner para usar imágenes de la película para la presentación del nuevo cibertaxi de Tesla en 2024.

Alcon demandó a Tesla, Musk y Warner más tarde ⁠ese mismo año, alegando que Tesla y Musk usaron imágenes generadas por IA que ​imitaban las de la película en la presentación. Alcon los acusó de infringir sus derechos de autor y violar la ley de marcas registradas de Estados Unidos por ‍sugerir falsamente que respaldaba el evento.

Wu dijo el martes que se inclinaba por rechazar la solicitud de Tesla y Musk de desestimar las reclamaciones de derechos de autor de Alcon contra ellos. El juez dijo que las acusaciones eran "suficientemente plausibles" para respaldar su caso.

Wu ​también dijo que era demasiado pronto para determinar si Tesla y Musk hicieron un uso legítimo de las imágenes de "Blade Runner 2049" según la ley de derechos de autor. (Reporte de Blake ‍Brittain en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)