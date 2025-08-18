Tesoro argentino absorbe equivalente a 2931,2 millones US$ en licitación de letra "Tamar"

(Agrega detalles y citas)

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - Argentina adjudicó 3,79 billones de pesos valor efectivo (unos US$2931,2 millones) en una licitación doméstica de la nueva letra "Tamar", informó el lunes la Secretaría de Finanzas.

Agregó que se recibieron ofertas por 3,8 billones de pesos.

"Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central (BCRA)", dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X.

El Gobierno del libertario Javier Milei pelea con un importante sobrante de pesos en medio de una fuerte escalada en la tasa de interés, con el temor de que presione sobre el tipo de cambio.

"Fue una licitación atípica, con un solo instrumento y dirigida exclusivamente a bancos. El bono 'Tamar' terminó saliendo a un 'spread' bajo (1%) relativo a lo que fue la licitación de la semana pasada (6%-7,5%)", reportó la correduría Puente.

"Esto era esperable porque era el único instrumento elegible para cumplir la integración de los nuevos encajes. De cualquier manera, incluso este 'spread' del 1% sobre 'Tamar' implica una tasa real muy alta en términos históricos", agregó.

(1 dólar = 1293 pesos) (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi y Lucila Sigal)