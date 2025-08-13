Tesoro argentino adjudica equivalente a US$6963 millones en licitación de títulos
BUENOS AIRES, 13 ago (Reuters) - Argentina colocó el miércoles seis títulos del Tesoro por un valor efectivo de 9,15 billones de pesos (unos US$6963 millones) en una licitación doméstica, al tiempo que canjeó una letra con vencimiento en enero de 2025.
El Tesoro obtuvo un 'rollover' sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%, dijo el secretario de Finanzas Pablo Quirno en su cuenta de la red social X.
En la fecha el Tesoro afrontaba vencimientos por unos 15 billones de pesos.
La licitación recibió ofertas por un total de 9,98 billones de pesos, dijo Quirno.
(US$1 = 1314 pesos)
(Reporte de Walter Bianchi ; Editado por Maximian Heath)
