LA NACION

Tesoro argentino adjudica equivalente a US$6963 millones en licitación de títulos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Caída de las bolsas en el mundo; Mercados Mundiales;; China; Pekin; Beijing; Wall street; Mercados; Lunes negro; New York; Dubai; Europa; CHina
Tesoro argentino adjudica equivalente a US$6963 millones en licitación de títulosTIMOTHY A. CLARY - AFP

BUENOS AIRES, 13 ago (Reuters) - Argentina colocó el miércoles seis títulos del Tesoro por un valor efectivo de 9,15 billones de pesos (unos US$6963 millones) en una licitación doméstica, al tiempo que canjeó una letra con vencimiento en enero de 2025.

El Tesoro obtuvo un 'rollover' sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%, dijo el secretario de Finanzas Pablo Quirno en su cuenta de la red social X.

En la fecha el Tesoro afrontaba vencimientos por unos 15 billones de pesos.

La licitación recibió ofertas por un total de 9,98 billones de pesos, dijo Quirno.

(US$1 = 1314 pesos)

(Reporte de Walter Bianchi ; Editado por Maximian Heath)

LA NACION
Más leídas
  1. El biógrafo y amigo de Milei puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y luego borró el mensaje
    1

    Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. Estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave del mapa bonaerense
    3

    Fuga de heridos y rebelión: estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave de la provincia

  4. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    4

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

Cargando banners ...