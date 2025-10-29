Tesoro argentino coloca deuda equivalente a unos 4774 millones dlr en licitación de títulos

BUENOS AIRES, 29 oct (Reuters) - El Tesoro de Argentina adjudicó el miércoles títulos por un valor efectivo de 6,87 billones de pesos (unos US$4474 millones) en una licitación de deuda en pesos, dijo el Ministerio de Economía.

La licitación, de cinco papeles a tasa fija y dos dollar linked, recibió ofertas por 7,84 billones de pesos, señaló.

La licitación de las dos letras vinculadas al dólar fueron declaradas desiertas, agregó.

El Tesoro buscó renovar unos 12 billones de pesos en vencimientos, mayoritariamente en manos de inversores privados.

“En la licitación de hoy el Gobierno emitirá 5 billones de pesos, tras haber renovado sólo 57% de los vencimientos del viernes. Esto refleja la muy baja liquidez en el sistema”, dijo el agente de compensación y liquidación Puente.

“Resta ver si el Gobierno buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado”, agregó la firma.

La licitación se da “en un contexto en que el mercado pareciera precisar más liquidez en pesos”, dijo el Grupo SBS.

El oficialismo se impuso el domingo en elecciones legislativas con lo que consiguió una mayor presencia en el Congreso, lo que le permitirá tener una mayor presencia en ambas cámaras para avalar sus políticas económicas.

(US$1 = 1439 pesos)

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)