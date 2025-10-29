Tesoro argentino coloca deuda equivalente a unos 4774 millones US$ en licitación de títulos

BUENOS AIRES, 29 oct (Reuters) - El Tesoro de Argentina adjudicó el miércoles títulos por un valor efectivo de 6,87 billones de pesos (unos US$4474 millones) en una licitación de deuda en pesos, dijo el Ministerio de Economía.

La licitación, de cinco papeles a tasa fija y dos dollar linked, recibió ofertas por 7,84 billones de pesos, señaló.

La licitación de las dos letras vinculadas al dólar fueron declaradas desiertas, agregó.

El Tesoro buscó renovar unos 12 billones de pesos en vencimientos, mayoritariamente en manos de inversores privados.

La licitación se da "en un contexto en que el mercado pareciera precisar más liquidez en pesos", dijo el Grupo SBS.

El oficialismo se impuso el domingo en elecciones legislativas con lo que consiguió una mayor presencia en el Congreso, lo que le permitirá tener una mayor presencia en ambas cámaras para avalar sus políticas económicas.

(1 dólar = 1439 pesos)

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)