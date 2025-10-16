Tesoro argentino coloca equivalente a 1271 millones US$ en licitación de títulos

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - Argentina adjudicó el miércoles títulos del Tesoro por un valor efectivo de 1,76 billones de pesos (unos US$1271 millones) en una licitación de títulos para refinanciar vencimientos de deuda, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X.

El Tesoro buscó renovar unos 3,9 billones de pesos en vencimientos, mayoritariamente en manos de inversores privados.

"Esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el funcionario de Economía.

Añadió que "los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación con los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por 2,11 billones de pesos".

(US$1 = 1381 pesos) (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola)