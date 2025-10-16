Tesoro argentino coloca equivalente a 1271 mln dlr en licitación de títulos

(Agrega información y cita)

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - Argentina adjudicó el miércoles títulos del Tesoro por un valor efectivo de 1,76 billones de pesos (unos US$1271 millones) en una licitación de títulos para refinanciar vencimientos de deuda, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X.

El Tesoro buscó renovar unos 3,9 billones de pesos en vencimientos, mayoritariamente en manos de inversores privados.

"Esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el funcionario de Economía.

Añadió que "los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación con los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por 2,11 billones de pesos".

Operadores coincidieron en que el gobierno optó por liberar liquidez para impulsar una baja en las tasas de interés mediante una mayor liquidez en el mercado.

"El Tesoro declaró desiertas las dos LECAPs que ofrecía, dejando 2,1 billones de pesos en la calle. El Tesoro lo atribuyó a que consideraron el nivel de tasas ofrecidas muy elevado", dijo el agente de compensación y liquidación puente.

"Esto en nuestra opinión ya se venía anticipando en los últimos días, con las tasas de interés de mercado en niveles muy altos, reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario", señaló.

(US$1 = 1381 pesos) (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola)