Tesoro argentino coloca equivalente a US$5679 millones en licitación de títulos

BUENOS AIRES, 27 ago (Reuters) - El Tesoro de Argentina licitó títulos en pesos por un valor efectivo de 7,667 billones de pesos (unos US$5679 millones), informó el miércoles el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta en la red social X.

La licitación, por la que se recibieron ofertas por 8,306 billones de pesos, abarcó el ofrecimiento de tres letras "Lecaps", dos letras "Tamar" y dos títulos ligados al dólar.

"Esto significa un 'rollover' (renovación) de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el funcionario.

(Tipo de cambio: 1 dólar = 1350 pesos) (Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)