Tesoro argentino coloca títulos equivalentes a US$5.854 millones en licitación de títulos: comunicado

BUENOS AIRES, 5 nov (Reuters) - El Tesoro de Argentina adjudicó el miércoles títulos por un valor efectivo de 8,5 billones de pesos (unos US$5.854 millones) en una licitación de deuda en pesos, dijo el ministerio de Economía.

La licitación consistía en la colocación de seis títulos con amortización a más largo plazo de lo habitual y recibió ofertas por 9,38 billones de pesos, señaló.

La licitación de un bono en pesos a tasa "Tamar" con vencimiento el 31 de mayo y una letra vinculada al dólar con vencimiento el 30 de abril de 2026 se declararon desiertas, informó la cartera económica.

El Tesoro debía renovar unos 7,7 billones de pesos en vencimientos.

(1 dólar = 1.452 pesos)

(Reporte de Eliana Raszewski)