Tesoro argentino coloca títulos por US$14.802 millones en licitación de activos

BUENOS AIRES, 11 dic (Reuters) - El Tesoro argentino adjudicó el jueves $21,27 billones en efectivo (US$14.802 millones) en una licitación de títulos en moneda local, dijo el Ministerio de Economía.

La licitación incluyó diez instrumentos para cubrir vencimientos de deuda en moneda local.

"Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el ministerio en un comunicado.

La licitación de activos recibió ofertas por $23,37 billones, agregó la cartera.

En la víspera, el Tesoro adjudicó en otra licitación un bono por US$1.000 millones amortizable en 2029 a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local y un cupón del 6,5%.

(US$1 = $1.437) (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Walter Bianchi/Jorge Otaola)