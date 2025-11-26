Tesoro argentino coloca títulos por US$9.634 millones en licitación de activos: comunicado

BUENOS AIRES, 26 nov (Reuters) - El Tesoro de Argentina adjudicó el miércoles títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (unos US$9.634 millones) en una licitación de deuda, dijo el ministerio de Economía.

La licitación, que buscaba cubrir vencimientos por alrededor de 14,5 billones de pesos, consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio (dólar link). La operación por el instrumento ligado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 fue declarada desierta.

"Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el ministerio en un comunicado.

La colocación de activos recibió ofertas por 14,68 billones de pesos, agregó.

(1 dólar = 1.452 pesos)

(Reporte de Eliana Raszewski)