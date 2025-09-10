Tesoro argentino coloca unos 4,656 millones US$ en licitación de títulos

(Agrega detalles, citas)

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - Argentina adjudicó títulos del Tesoro por un valor efectivo de 6,633 billones de pesos (unos US$4656 millones) en una licitación doméstica de seis instrumentos para refinanciar vencimientos, informó el miércoles el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El gobierno recibió ofertas por un total de 7,418 billones de pesos, dijo el funcionario en su cuenta de la red social X.

En la licitación se ofrecieron tres letras 'Lecaps', una letra 'Tamar' a diciembre 2025, un 'Boncer' cupón cero y dos 'dollar linked' para enfrentar vencimientos por unos 7,2 billones de pesos.

"Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha", explicó Quirno.

El Gobierno colocó 3,608 billones de pesos en Lecap con vencimiento el 31 de octubre con una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,97% TEM, 1,345 billones en el título con vencimiento el 19 de noviembre con una TEM de 3,99% y 1,044 billones de pesos en Lecap con vencimiento el 16 de enero 2026 con una TEM de 3,94%.

Se colocaron 0,489 billones de pesos en letra Tamar con vencimiento el 15 de diciembre y 0,138 billones de pesos en Boncer con vencimiento el 31 de marzo de 2026.

Las dos licitaciones de títulos ligados al dólar quedaron desiertas, informó Quirno.

"Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía", dijo la corredura local Puente.

"La licitación la vemos como positiva, máxime considerando la baja de tasas del mercado secundario, lo que habilita no esperar un endurecimiento en la política de encajes", explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

(1 dólar = 1424,5 pesos ARS=RASL) (Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)