Tesoro argentino coloca unos 6.420 millones de dólares en licitación de títulos: comunicado oficial

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - El Tesoro de Argentina licitó títulos en pesos por un valor total efectivo de 9,02 billones de pesos (unos US$6.420 millones), dijo el miércoles el Ministerio de Economía en la red social X.

El Tesoro realizó una licitación interna de deuda para cubrir vencimientos mediante cuatro papeles a tasa fija, dos ligadas a la 'Tamar', cuatro 'Boncer' y otra letra vinculada al dólar.

Las ofertas sumaron 11,51 billones de pesos, lo que representa un rollover del 123,4%, dijo el ministerio. (Tipo de cambio: 1 dólar = 1.405 pesos ARS=RASL) (Reporte de Eliana Raszewski)