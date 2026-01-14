Tesoro argentino coloca unos 6.444 millones US$ en clave licitación de títulos

BUENOS AIRES, 14 ene (Reuters) - El Tesoro de Argentina licitó títulos en pesos por un valor total efectivo de 9,37 billones de pesos (unos US$ 6.444 millones), dijo el miércoles el ministerio de Economía en la red social X.

En la licitación la cartera económica ofreció al mercado cuatro Lecaps/Boncaps, cuatro Boncer, un Bontam y dos bonos dollar-linked.

"La licitación de hoy dejó una lectura sobre el comportamiento de los inversores en un contexto de liquidez aún muy ajustada y con la inflación sorprendiendo al alza con el dato de diciembre conocido ayer", dijo Eric Ritondale, economista de Puente.

"El resultado valida el diagnóstico previo: demanda defensiva, duración todavía relativamente corta, elevado interés por TAMAR y tasa fija corta, y un mercado que sigue priorizando liquidez y flexibilidad por sobre apuestas de más largo plazo, en un entorno donde las condiciones de liquidez se mantienen astringentes", señaló.

Las ofertas sumaron 10,06 billones de pesos en una jornada donde se registraban vencimientos por unos 9,6 billones de pesos.

(Tipo de cambio: US$ 1 = 1.454 pesos) (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)