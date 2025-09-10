Tesoro argentino coloca unos US$4656 millones en licitación de títulos

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - Argentina adjudicó títulos del Tesoro por un valor efectivo de 6,633 billones de pesos (unos US$4656 millones) en una licitación doméstica de seis instrumentos para refinanciar vencimientos, informó el miércoles el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El gobierno recibió ofertas por un total de 7,418 billones de pesos, dijo el funcionario en su cuenta de la red social X.

En la licitación se ofrecieron tres letras 'Lecaps', una letra 'Tamar' a diciembre 2025, un 'Boncer' cupón cero y dos 'dollar linked' para enfrentar vencimientos por unos 7,2 billones de pesos.

"Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha", explicó Quirno.

(US$1 = 1424,5 pesos ARS=RASL) (Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)