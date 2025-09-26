Tesoro argentino coloca unos US$5518 millones mediante licitación de títulos internos

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Argentina adjudicó títulos del Tesoro por un valor efectivo de 7,339 billones de pesos (unos US$5518 millones) en una licitación de instrumentos domésticos para refinanciar vencimientos de deuda, informó el viernes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X.

La licitación, por la que se recibió un total de ofertas por 7,738 billones de pesos, abarcó el ofrecimiento de cuatro papeles a tasa fija y una nueva letra atada al dólar (dollar linked) a abril de 2026.

"Esto significa un 'rollover' (renovación) de 130,2% sobre los vencimientos del día de la fecha, equivalente a un financiamiento de 1,708 billones de pesos que será depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central", dijo el funcionario de Economía.

El Tesoro buscó renovar originalmente unos 5,6 billones de pesos en vencimientos, mayoritariamente en manos de inversores privados y en búsqueda de quitar presión sobre una eventual demanda en los dólares financieros.

(1 dólar = 1330 pesos) (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Maximilian Heath)