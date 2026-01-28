Tesoro argentino coloca unos US$7.158 millones en licitación de títulos: comunicado oficial
BUENOS AIRES, 28 ene (Reuters) - El Tesoro de Argentina licitó títulos en pesos por un valor total efectivo de 10,34 billones de pesos (unos US$7.158 millones), dijo el miércoles el Ministerio de Economía en la red social X.
El Gobierno licitó cuatro papeles a tasa fija ('Lecap'), una letra ajustada por 'Tamar', otros cuatro bonos ajustables por inflación hasta 2028 y una última letra ligada al 'dollar linked'.
Las ofertas sumaron 11,17 billones de pesos en una jornada donde se registraban vencimientos por unos 9,4 billones de pesos.
(Tipo de cambio: 1 dólar = 1.444,5 pesos ARS=RASL)
(Reporte de Eliana Raszewski)