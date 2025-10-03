Tesoro argentino regula liquidez cambiaria para frenar caída del peso

BUENOS AIRES, 3 oct (Reuters) - Los negocios cambiarios en Argentina mantenían precios equilibrados en el peso mayorista el viernes por el rol regulador del Tesoro como asistente de liquidez mediante la oferta de dólares en bloque para frenar la presión devaluatoria que sufre la moneda del país austral, dijeron operadores.

Agregaron que de esta manera, el Banco Central (BCRA) no pierde reservas y el Gobierno abastece al mercado con saldos de su superávit fiscal, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Estados Unidos para reunirse con el titular del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario estadounidense ha respaldado abiertamente la política financiera de la administración del presidente argentino, Javier Milei, en momentos de turbulencia en los mercados por signos de fragilidad política a casi tres semanas de cruciales elecciones de medio término.

"Cada vez que hay elecciones en Argentina, se va al dólar (como refugio). Por eso, hay empresas que, ante la duda, están comprando (...) El mercado está nervioso", comentó el economista Marcelo Elizondo.

"Existe una sospecha que después de las elecciones, se liberen las bandas cambiarias (actuales) del peso. Sin duda, la situación política del Gobierno es débil", agregó.

Estados Unidos se comprometió a generar un intercambio de monedas por US$20.000 millones, si bien no descarta la compra de deuda soberana argentina en dólares o abrir un "stand-by" para evitar nuevas turbulencias. Bessent dijo que considera a Argentina un "faro" en el hemisferio occidental.

El peso mayorista permanecía estable en 1425 por dólar a las 1335 GMT, nivel en que el Tesoro está dispuesto a abastecer divisas de acuerdo a la demanda, poniendo un techo al mercado y haciendo que se aleje de la punta vendedora de la banda de flotación de la moneda de 1482,19 unidades para el día.

La golpeada moneda inició octubre con un derrumbe del 3,16%, tras perder el 2,25% en septiembre, ampliando la brecha con el resto de los mercados en torno al 10% por la dolarización en danza.

"En el último trimestre hubo hechos que modificaron la conducta social de los argentinos", remarcó la analista política Lara Goyburu.

El sacudón vivido por el mercado argentino ha impactado de lleno en los activos, donde la bolsa exhibía una mejora del 0,3% en su índice accionario S&P Merval, atado al riesgo país que se mueve por sobre los 1200 puntos básicos.

También la deuda pública viene de fuertes fluctuaciones por el desarme de carteras.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)