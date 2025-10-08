Tesoro argentino, sin margen para contener el dólar, aguarda ayuda de Estados Unidos

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - Las presiones cambiarias continuaban el miércoles tensionando al mercado y poniendo al Tesoro argentino en una complicada situación ya que se agotan sus tenencias provenientes de una excepcional liquidación de exportadores del agro.

Operadores estiman que el Tesoro, dependiente de la cartera de Economía, acumuló en las seis últimas sesiones de negocios ventas por más de US$1600 millones.

El Ministerio de Economía no informa su accionar en el mercado.

"Este número cobra más relevancia si consideramos que faltan muchas ruedas hasta las elecciones (de medio término que se celebrarán este mes)", dijo Wise Capital.

"En solo cuatro jornadas, con la salida casi total del sector agroexportador, el Tesoro ya habría perdido 1350 millones, es decir, más del 60% de los fondos obtenidos durante el régimen de retenciones cero, que había aportado 2228 millones de dólares", agregó.

Las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre son consideradas un termómetro para el Gobierno del libertario Javier Milei de cara a los últimos dos años de gestión con minorías en el Congreso.

En un intento por dar tranquilidad al mercado y frenar las presiones el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se encuentra en Estados Unidos para negociar un eventual "swap" de monedas por 20.000 millones de dólares.

"Pasadas las elecciones, es muy probable que el nuevo esquema sea con un tipo de cambio más libre y tasas reales más bajas, permitiendo la acumulación de reservas y rolleo de deuda del Tesoro a un costo más sustentable", dijo Roberto Geretto economista de AdCap.

Desde la apertura del mercado el peso argentino mayorista se mantenía estable a 1430 unidades por dólar gracias a ventas en bloque de divisas que ponen un límite a la cotización.

La moneda argentina se mueve cerca del límite superior de una banda de flotación, que de romperse obligaría al Banco Central (BCRA) a desprenderse de divisas poniendo en juego sus reservas internacionales.

"Los operadores monitorean las ventas del Tesoro y calculan los recursos que aún tendría disponibles antes de que en el techo de la banda (~$ 1480) debiera volver a actuar el BCRA", dijo el economista Gustavo Ber.

"A la espera de novedades desde Washington, crece el consenso de que esta etapa apuntaría sólo a llegar a las elecciones, y que posteriormente -según los resultados electorales y la asistencia financiera de EEUU- se desarrollaría un nuevo régimen cambiario más libre", estimó Ber.

En el segemnto de activos las ventas continuaban prevaleciendo en el mercado ante persistentes desarmes de carteras, comentaron operadores.

El índice accionario S&P Merval caía levemente y los bonos soberanos perdían un 0,5% promedio en la preapertura del mercado extrabursátil.

