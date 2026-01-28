Tesoro brasileño prevé que la deuda federal suba hasta el 19% en 2026

BRASILIA, 28 ene (Reuters) - El Tesoro brasileño fijó el miércoles el objetivo de cerrar este año con una deuda pública federal de entre 9,7 y 10,3 billones de reales (entre 1,86 y 1,98 billones de dólares), lo que implica un aumento de hasta cerca del 19% respecto a los 8,635 billones de reales registrados en 2025.

En su Plan Anual de Financiación, el Tesoro dijo que espera una "presencia más frecuente en el mercado, con emisiones consistentes en dólares y apertura a otras monedas como el euro y el yuan, ampliando el alcance de la estrategia de financiación de Brasil".

(1 dólar = 5,2074 reales)

(Reportaje de Marcela Ayres)