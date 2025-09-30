BRASILIA, 30 sep (Reuters) - El Tesoro brasileño prevé un mayor volumen de deuda este año, lo que refleja su estrategia de adelantar las ventas de bonos ante las expectativas de un entorno más volátil en 2026 cuando la mayor economía de América Latina celebre elecciones generales.

En una revisión de su Plan Anual de Financiamiento, publicado por primera vez en febrero, el Tesoro pronosticó el martes una deuda a fin de año de entre 8,5 billones y 8,8 billones de reales, en comparación con una estimación anterior de entre 8,1 billones y 8,5 billones de reales.

"Ese aumento refleja el volumen de emisión hasta el momento, apoyado por una mayor demanda de títulos del Gobierno federal", dijo el Tesoro.

En agosto, el stock de deuda subió un 2,59% respecto al mes anterior, a 8,145 billones de reales, según datos del Tesoro divulgados el martes.

Con las tasas intermedias y de largo plazo de la curva de rendimiento cayendo y la volatilidad disminuyendo desde los niveles de finales de 2024, el Tesoro dijo que aprovechó una ventana para aumentar la emisión de deuda, alineando los volúmenes con la demanda del mercado y evitando la presión sobre los precios.

El secretario del Tesoro, Rogerio Ceron, había dicho a Reuters en julio que el Plan Anual de Financiamiento podría ser revisado después de que el Gobierno intensificó la emisión de deuda interna para aprovechar las condiciones favorables del mercado, al tiempo que se preparaba para la volatilidad esperada en torno a las elecciones de 2026.

Ceron argumentó que Brasil ha destacado entre sus homólogos por tener la mayor parte de su deuda en moneda local y ofrecer tasas de interés reales elevadas.

Estos factores han atraído fuertes entradas de capital, ayudando a fortalecer la moneda más del 13% en lo que va de año, estimulando la recaudación de fondos de las empresas, impulsando la participación extranjera en la deuda pública y elevando los precios de las acciones.

En 2027, el Tesoro se enfrenta a un gran vencimiento de bonos a tipo variable vinculados al tipo de referencia Selic, lo que pone de relieve el impulso estratégico para emitir ahora en lo que considera mejores condiciones y evitar una dinámica de mercado más dura más adelante.

(US$1 = 5,3180 reales) (Reporte de Marcela Ayres; edición de Chris Reese y Leslie Adler. Editado en español por Natalia Ramos)