Tesoro de Argentina testea mercado para recomponer reservas gracias a liquidación agroexportada

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Los negocios financieros en Argentina cerraban el viernes una vertiginosa semana inversora por una imprevista liquidación millonaria de dólares proveniente del sector agroexportador y un decidido apoyo del Tesoro estadounidense a la gestión gubernamental del país austral.

Una quita temporal de impuestos al agro le representaron al Gobierno un compromiso de venta de 7000 millones de dólares en apenas tres días, por lo que el Tesoro argentino aprovecha para recomprar divisas, que el mercado percibe como una intervención cambiaria orientativa.

A esta relajación se sumó el firme apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anunció que negocia con Argentina un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, incluyendo la compra de bonos denominados en dólares.

En medio de una fuerte fluctuación semanal de precios, el peso mayorista cotizaba con una ligera mejora del 0,22% a 1339 por cada dólar a las 1355 GMT, tras alcanzar el lunes en la apertura su piso histórico de 1476 unidades, alejándose de la punta vendedora de la banda de flotación cambiaria del banco central (BCRA) de 1478,75 unidades para el viernes.

Operadores y analistas coinciden en la participación del Tesoro argentino en la repesca de liquidez, sumando alrededor de unos 700 millones de dólares al jueves con compras en torno a los 1350 pesos.

El Ministerio de Economía no respondió a Reuters para confirmar la intervención.

"El Tesoro ya comenzó a recomprar reservas (...) Además, el apoyo decisivo de Estados Unidos estabilizó las condiciones y reposicionó efectivamente a Argentina como 'sistémicamente importante', en palabras de Bessent", dijo Federico Filippini, analista de Adcap Grupo Financiero.

"En este contexto, el mercado debería volver a un sesgo alcista u optimista (en sus activos), ya que los inversores asignarán mayores probabilidades de que el país recupere el acceso al mercado", agregó.

La moneda argentina mayorista acumula en la semana una apreciación del 2,4%, luego de ceder el 1,3% durante la semana previa.

Inmerso en una fuerte volatilidad durante los días previos, el índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires subía el 1,77%, avalado por el rubro bancario para ganar en la semana un 6,3% en comparación a la pérdida del 4,3% en la semana anterior.

Los bonos soberanos extrabursátiles también se reacomodaban con un suave comportamiento alcista en la preapertura, contra un salto del 13,2% en los últimos cuatro días y un derrumbe del 9,2% la semana previa por la marcada aversión al riesgo impresa por los ahorristas.

Este notorio cambio de humor hacía que el riesgo país se moviera en la zona de los 988 puntos básicos frente al techo de los 1500 anotados el viernes pasado y su mínimo en casi 900 puntos marcados el miércoles último.

En este maremoto financiero, el Tesoro argentino licita este viernes diferentes títulos para renovar vencimientos de deuda por alrededor de 5,6 billones de pesos, prácticamente en manos de inversores privados y en búsqueda de quitar presión sobre una eventual demanda en los dólares financieros.

El menú de instrumentos ofrecidos por el Gobierno se compone de cuatro papeles a tasa fija y una nueva letra atada al dólar ("dollar linked") a abril del 2026, con el foco puesto en la capacidad de renovación ("rollover") y en las tasas convalidadas tras un reciente recorte de rendimientos instrumentado por el propio BCRA.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)