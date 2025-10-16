Tesoro de EEUU compra pesos en mercado cambiario de Argentina: Bessent

(Agrega información)

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - El Tesoro de Estados Unidos compró pesos en el mercado de cambio de Argentina, dijo el miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington.

El Tesoro estadounidense está trabajando con fondos de inversión del sector privado para crear un mecanismo de US$20.000 millones para invertir en deuda soberana de Argentina, añadió el funcionario.

Bessent explicó durante una conferencia de prensa que el mecanismo se establecería junto con una nueva línea de swap de US$20.000 millones para Argentina.

El secretario aclaró que Estados Unidos continuaría apoyando financieramente a Argentina mientras el gobierno del presidente libertario Javier Milei lleve a cabo "buenas políticas", independientemente del resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán este mes en el país sudamericano.

(Reporte de David Lawder Editado por Nicolás Misculin, Maximilian Heath y Walter Bianchi)