Tesoro de EE.UU. dice que tiene en la mesa todas las opciones de estabilización para apoyar a la Argentina: Bessent

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a Argentina, según publicó en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja el lunes a Nueva York donde se reunirá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, con quien tiene una marcada afinidad. Bessent dijo que él también participará de la conversación y que posteriormente se informarán más detalles.

"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", dijo el funcionario.

El sábado, al ser consultado Milei sobre la posibilidad de que el país reciba un préstamo de Washington, dijo "estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos". (Reporte de Susan Heavey; Escrito por Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)