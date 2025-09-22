Tesoro de EE.UU. dice que tiene en la mesa todas las opciones de estabilización para apoyar a Argentina: Bessent

(Agrega respuesta de Milei)

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a la Argentina, según publicó en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente de la Argentina, Javier Milei, viaja el lunes a Nueva York donde se reunirá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, con quien tiene una marcada afinidad. Bessent dijo que él también participará de la conversación y que posteriormente se informarán más detalles.

"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", dijo el funcionario.

El sábado, al ser consultado Milei sobre la posibilidad de que el país reciba un préstamo de Washington, dijo "estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos".

Los mercados financieros de la Argentina y el tipo de cambio local se vieron sacudidos en las últimas semanas después de que el oficialismo sufriera una dura derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, aumentando la incertidumbre sobre el resultado que podrá tener el Gobierno en las elecciones de medio término de octubre.

Milei cuenta con una minoría legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que dificulta su capacidad de impulsar reformas estructurales como cambios en el sistema tributario, laboral y previsional. "Enorme agradecimiento al secretario Bessent y al Presidente

Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", publicó Milei el lunes en su cuenta oficial de X.

"Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York", agregó.

(Reporte de Susan Heavey; Escrito por Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)