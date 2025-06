Tesoro de EEUU señala a tres bancos mexicanos por lavado de dinero, México dice carece de pruebas

(Añade comunicado de Vector Casa de Bolsa)

25 jun (Reuters) - El Tesoro estadounidense prohibió el miércoles ciertas transacciones que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con sede en México, como parte de sus sanciones por fentanilo, mientras México respondía diciendo que carece de pruebas que demuestren las presuntas irregularidades.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que emitió órdenes que identifican a las tres instituciones financieras como "una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

"Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo", dijo en un comunicado.

El Tesoro identificó a CIBanco e Intercam como bancos comerciales con más de 7000 millones y 4000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y a Vector como una firma de correduría que según sus datos gestiona casi 11.000 millones de dólares en activos.

Sobre los tres indicó que "han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo".

Ni CIBanco ni Intercam ni la principal asociación local del sector bancario respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters, pero Vector negó las supuestas irregularidades.

"Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional", dijo, y aseguró que opera "bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales".

La casa de bolsa mostró "plena disposición a colaborar" con autoridades de ambos países para aclarar cualquier duda, pero defendió la validez de las transacciones cuestionadas.

"Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas", sostuvo. Poco antes, la Secretaría de Hacienda había confirmado que fue notificada sobre el caso por parte del Tesoro, al que solicitó pruebas del presunto vínculo de esas instituciones con actividades ilícitas para que pudieran ser investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no recibió "ningún dato probatorio". "La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas", detalló. No obstante, aclaró que la UIF encontró transacciones a las citadas compañías por parte de más de 300 firmas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales diferentes. "Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", concluyó. (Reporte de Bhargav Acharya en Bangalore y Ana Isabel Martínez en Ciudad de México; Con reporte adicional de Noé Torres; Escrito por Raúl Cortés Fernández)