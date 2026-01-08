Tesoro EEUU dice que Rieder aún no ha sido entrevistado para puesto presidente Fed; decisión se tomaría este mes

MINNEAPOLIS, 8 ene (Reuters) - El jefe de inversiones en bonos de BlackRock, Rick Rieder, aún no ha sido entrevistado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar el máximo cargo de la Reserva Federal, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien añadió que espera que el nominado sea anunciado a finales de este mes. Rieder está entre los cuatro finalistas que se barajan para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central estadounidense expira en mayo. Los otros finalistas son el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el gobernador de la Fed Christopher Waller y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. Los otros tres han sido entrevistados por Trump. Bessent, en declaraciones al Economic Club of Minnesota, señaló que Rieder era el único candidato sin experiencia previa en la Reserva Federal. Preguntado sobre si eso era una ventaja, dijo: "Bueno, el presidente decidirá". El titular del Tesoro dijo que esperaba que Trump tomara pronto una decisión, quizá justo antes de que el presidente se dirija al Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, del 19 al 23 de enero, o justo después. Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, son algunos de los altos funcionarios de la Administración que se unirán a Trump en la reunión anual que atrae a los principales responsables políticos.

Trump dijo al New York Times en una entrevista publicada el jueves que había tomado una decisión sobre a quién nominaría para dirigir la Reserva Federal, pero se abstuvo de revelar su elección.

"Tengo en mi mente una decisión", dijo durante la entrevista el miércoles por la noche. "No he hablado de ello con nadie". Preguntado por Hassett, su principal asesor económico, Trump dijo: "No quiero decirlo", pero lo describió como "ciertamente una de las personas que me gustan". (Reporte de David Lawder en Minneapolis y Andrea Shalal en Washington; Edición en Español de Manuel Farías)