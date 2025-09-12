Tesoro EEUU pide al G7 y a UE que impongan aranceles a China e India por compras crudo ruso

(Agrega detalles)

WASHINGTON, 12 sep (Reuters) - El Tesoro de Estados Unidos pidió el viernes al Grupo de los Siete y la Unión Europea que impongan "aranceles significativos" a los productos de China e India para que detengan sus compras de petróleo ruso y convocó a una reunión de finanzas del G7 para discutir los esfuerzos para intensificar la presión sobre Moscú.

"Las compras chinas e indias de petróleo ruso están financiando la maquinaria de guerra de Putin y prolongando la matanza sin sentido del pueblo ucraniano", dijo un portavoz del Tesoro en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters.

"A principios de esta semana, dejamos claro a nuestros aliados de la UE que si se toman en serio poner fin a la guerra en su propio patio trasero, tienen que unirse a nosotros e imponer aranceles significativos que se rescindirán el día que termine la guerra".

El presidente Donald Trump ha impuesto un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India para presionar a Nueva Delhi a que detenga sus compras de petróleo ruso con descuento, lo que eleva los aranceles punitivos totales sobre los productos indios al 50% y agria las negociaciones entre las potencias.

Sin embargo, Trump se ha abstenido de imponer aranceles adicionales a las importaciones chinas por las compras de petróleo ruso por parte de China, ya que su Gobierno está negociando una tregua comercial con Pekín que ha reducido los aranceles de represalia de más del 100%.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajará el viernes a Madrid para una nueva ronda de conversaciones con su par chino, el viceprimer ministro He Lifeng, en las que se tratarán cuestiones comerciales, las exigencias de Washington para que TikTok se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos y temas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales.

Trump declaró el viernes que se le estaba agotando la paciencia con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero no llegó a amenazar con nuevas sanciones a Rusia durante una entrevista en Fox News.

Trump expresó su frustración por el fracaso de Putin a la hora de detener la guerra a pesar de sus propios esfuerzos por lograr la paz.

Trump dijo que las sanciones a los bancos y al petróleo son una opción que se podía aumentar junto con los aranceles para incrementar la presión sobre Rusia, pero añadió que los países europeos también tenían que participar.

"Vamos a tener que ser muy, muy duros", señaló. (Reportaje de David Lawder; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)