Tesoro EEUU refuerza criterios de supervisión monetaria, pero no encuentra manipulación

Por David Lawder

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) -

El Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que reforzará el escrutinio de las prácticas cambiarias de los países, incluyendo cualquier esfuerzo por resistir la depreciación de sus monedas frente al dólar, pero no acusó a ningún socio comercial importante de manipulación monetaria.

En su último informe semestral sobre divisas, el Tesoro afirmó que ningún socio comercial importante cumplía los tres criterios para un análisis más exhaustivo de las prácticas monetarias durante la última mitad de 2024 y los primeros seis meses de 2025.

El Tesoro añadió a Tailandia a su «lista de seguimiento» de países que merecen una atención especial debido al crecimiento de su superávit por cuenta corriente global y su superávit comercial con Estados Unidos.

Con esta incorporación, la lista de seguimiento pasa a incluir a 10 países, ya que China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Vietnam, Alemania, Irlanda y Suiza también siguen en ella.

El informe, que inicialmente debía presentarse en noviembre, se ha centrado tradicionalmente en si los países están llevando a cabo intervenciones monetarias unilaterales u otras manipulaciones para resistir la apreciación contra el dólar y mantener sus exportaciones más baratas.

Sin embargo, de cara al futuro, el Tesoro afirmó que «ahora está supervisando de forma más amplia en qué medida las economías que optan por suavizar los movimientos del tipo de cambio lo hacen para resistir la presión de depreciación de la misma manera que lo hacen para resistir la presión de apreciación».

Cuando se le preguntó si el cambio tenía por objeto examinar más de cerca las prácticas monetarias de Japón en medio de la reciente debilidad del yen, un funcionario del Tesoro respondió que los cambios no tenían por objeto señalar a ningún país en particular, sino ayudar al departamento en su análisis durante un período futuro en el que el dólar se haya depreciado. (Reporte de David Lawder; editado en español por Javier Leira)