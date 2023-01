tesoro eeuu sanciona por corrupción a exmandatario cartes y actual vicepresidente de paraguay

(.)

ASUNCI脫N, 26 ene (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos inform贸 el jueves que ha sancionado al exmandatario de Paraguay Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Vel谩zquez por corrupci贸n, adem谩s de designar a cuatro empresas por estar bajo el control del exgobernante.

La entidad, desde su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tom贸 las medidas contra Cartes y Vel谩zquez por su participaci贸n en "la corrupci贸n desenfrenada que socava las instituciones democr谩ticas en Paraguay", dijo en un comunicado.

Cartes, de 66 a帽os y quien gobern贸 el pa铆s entre 2013 y 2018, es el actual l铆der del Partido Colorado, en el poder, y un importante apoyo para su candidato a las elecciones presidenciales de este a帽o.

En un comunicado separado, la embajada estadounidense en Asunci贸n, la capital paraguaya, se帽al贸 que Cartes y Vel谩zquez "tienen v铆nculos" con miembros de Hezbol谩, organizaci贸n que fue designada por Washington como entidad que ha cometido actos de terrorismo.

Ni el exgobernante ni el actual vicepresidente pudieron ser contactados de inmediato por Reuters, pero Vel谩zquez dijo en declaraciones a la radio local ABC Cardinal que las acusaciones eran falsas y que no iba a dimitir.

"Mientras no me presenten realmente algo que tenga contenido (...) entonces voy a renunciar. Pero (por) estas denuncias vol谩tiles, que encima son falsas, no voy a renunciar", afirm贸.

"Eso es un invento, una falsedad", agreg贸 sobre los supuestos v铆nculos con Hezbol谩.

El Partido Colorado gobern贸 en forma ininterrumpida Paraguay durante las 煤ltimas siete d茅cadas con la excepci贸n del per铆odo 2008-2013, en el que la oposici贸n ocup贸 el Gobierno. Cartes era un desconocido en la pol铆tica antes de ganar las elecciones en 2013 para devolver a su grupo al poder.

Por su parte, Vel谩zquez lleg贸 a anunciar su renuncia el pasado agosto despu茅s de las acusaciones iniciales en su contra por parte de Estados Unidos de haber ofrecido un soborno de m谩s de un mill贸n de d贸lares a un funcionario, pero por el momento contin煤a en el cargo.

"No puedo especular ahora sobre otras acciones contra estas personas", dijo el embajador de Estados Unidos en Asunci贸n, Mark Ostfield, en una conferencia de prensa en Asunci贸n, al ser consultado sobre la posibilidad de un pedido de extradici贸n contra Cartes o Vel谩zquez.

Agreg贸 que las sanciones fueron resultado de un proceso multidisciplinario, que involucr贸 a varias instituciones estadounidenses.

"Esta es la mafia que denunciamos siempre y nos propusimos enfrentar (...) Horacio Cartes (...) es la cara del lavado de dinero, el soborno y el ingreso del terrorismo al Paraguay", dijo en un tuit Efra铆n Alegre, candidato de la oposici贸n a las elecciones de abril, en las que enfrentar谩 a Santiago Pe帽a, exministro de Hacienda del exgobernante. (Reporte de Aida Pel谩ez-Fern谩ndez, reporte adicional de Daniela Desantis y Ra煤l Cort茅s Fern谩ndez. Editado por Javier Leira)

