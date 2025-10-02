Tesoro prevé colocar hoy hasta 6250 millones en la primera subasta de octubre, que incluye “bonos verdes”

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 4750 millones y 6250 millones de euros en la primera subasta de octubre, que incluye la emisión de los llamados 'bonos verdes', según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el Tesoro emitirá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado con una vida residual de 16 años y 10 meses, con cupón del 1%, que tiene categoría de 'bonos verdes'.

Los tipos de referencia margina de cara a esta subasta se sitúan en el 2,488% para los bonos del Estado a 5 años; del 1,478% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años y del 3,853% para los 'bonos verdes'.

Esta será la segunda reapertura del 'bono verde' en este año 2025. El bono se lanzó por primera vez en 2021 y vence el 30 de julio de 2042.

Los fondos de estos 'bonos verdes' se destinan a financiar proyectos que impulsen la transición ecológica y dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marítimos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

Esta misma semana, el Tesoro Público ha anunciado un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

En este 2025, el Tesoro mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica. En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras, bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.