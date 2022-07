11/07/2022 Tessa Thompson es Valkiria en Thor: Love and Thunder: "Cualquier expresión de género es necesaria". MADRID, 11 (CulturaOcio) Ya está en los cines 'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno encarnado por Chris Hemsworth, quien tendrá que enfrentarse al temible Gorr, el Carnicero de Dioses encarnado por Christian Bale. Una misión para la que contará con Valkiria, coronada como monarca de Nueva Asgard. "No previó que tuviera que enfrentarse a tanta burocracia", comparte Tessa Thompson. CULTURA