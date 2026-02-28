Testigos reportan más explosiones en la capital de Irán, Teherán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó el sábado un ataque a plena luz del día contra la capital de Irán, Teherán, donde una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. El aparente ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei

No estaba claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias en ese momento. Hace días que no se le ve en público, mientras han aumentado las tensiones con Estados Unidos. Pero el ataque se produce en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles

En Teherán, testigos escucharon la explosión. La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, pero no indicó una causa

Por su parte, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo. El ejército israelí dijo que emitió “alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”

Más explosiones golpearon la capital de Irán después del anuncio de la ofensiva iraní. Por el momento no se han reportado víctimas

Irán cerró su espacio aéreo después de que Israel lanzó su ataque. La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán

El ejército de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre el operativo

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa