Tether presenta una oferta para comprar a la Juventus

MILÁN, 12 dic (Reuters) - El grupo de criptomonedas Tether dijo el viernes que presentó una propuesta totalmente en efectivo a la sociedad de la familia Agnelli para comprar toda su participación en el club de fútbol italiano Juventus.

Tether, el emisor de una stablecoin referenciada al dólar denominada USDT, ya ha acumulado una participación de más del 10% en el club este año, convirtiéndose en su segundo mayor accionista después del holding de la familia Agnelli, Exor.

La propuesta de Tether contempla la adquisición de la participación del holding Exor en la Juventus, que representa el 65,4% del capital social total, indicó Tether en un comunicado sin revelar el precio al que compraría las acciones.

El grupo dijo que tiene la intención de invertir 1.000 millones de euros para apoyar al club si se completa la adquisición.

La Juventus no quiso hacer comentarios sobre la oferta, pero fuentes cercanas a Exor dijeron que el holding no tiene intenciones de vender su participación en el club. (Reporte de Devika Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)