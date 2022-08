Teunissen, líder general de la Vuelta España tras 2na etapa

ULTRECHT, Holanda (AP) — Los aficionados holandeses recibieron una sorpresa después de que Mike Teunissen se quedó con el maillot rojo de líder general y el irlandés Sam Bennet ganó el sprint final de la segunda etapa el sábado de la Vuelta a España.

El campeón defensor Primoz Roglic quedó cerca de los primeros puestos de la clasificación.

Teunissen terminó en el cuarto puesto en el sprint final para convertirse en el segundo holandés en liderar la clasificación general después de que su compañero en Jumbo-Visma Robert Gesink estuvo en la cima tras la primera etapa.

“Realmente no fue el plan. Lo he dicho durante varios días que estamos aquí para ayudar a Primoz”, indicó Teunissen. “Esta mañana los chicos me sorprendieron y dijeron que si todo iba acorde al plan y Primoz estaba seguro en los últimos tres kilómetros veríamos si pudiera cruzar primero la menta. En mi país, con toda la gente vitoreando, es realmente increíble para mi y todos”.

Bennet superó a Mads Pedersen y Tim Merlier en la línea para su primer triunfo en una etapa del Grand Tour desde la Vuelta 2020.

“Sabía que lo lograría de nuevo, sólo era cuestión de tener las piernas bien”, indicó Bennett. “Estoy feliz con mi nivel, pero creo que la experiencia y los chicos hicieron la diferencia. Probablemente habrá otro sprint mañana. Llegaremos con las mismas ganas”.

Roglic intenta ganar un cuarto título consecutivo en la Vuelta, lo que nunca se ha logrado. Se mantuvo con el pelotón principal y cuarto de la clasificación detrás de Sam Oomen, Edoardo Affini y Teunissen, todos con el mismo tiempo.

Roglic no mostró señales de que le molestaran las lesiones que lo afectaron en su preparación para la Vuelta. El esloveno intenta igualar al español Roberto Heras (2005, 2003-05) como los únicos cuatro veces campeones.

Las primeras tres etapas se realizan en Holanda después de que la pandemia de coronavirus arruinó los planes de realizar la Vuelta en el país hace dos años.

La tercera etapa será una ruta plana que concluirá con un sprint.